Festival itinerante Librorchestra 2022 a Campobasso

Martedì 28 giugno, alle ore 12.00, presso la Sala della Giunta di Palazzo San Giorgio, in Piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso, si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima tappa del Festival itinerante Librorchestra 2022.

Alla conferenza interverranno: Elisabetta Garilli, del Garilli sound project; l’assessore alla cultura e vicesindaco del Comune di Campobasso, Paola Felice; il dott. Carlo Marianera in rappresentanza della BPER BANCA main sponsor del festival, e Giuseppe Di Carlo presidente dell’associazione Risguardi ETS.

Librorchestra nasce nel 2021 secondo una formula originale e innovativa. Molti gli eventi in cartellone, dai laboratori per bambini, agli incontri per gli esperti del settore al confronto, agli spettacoli per le famiglie.

Il Festival, che durerà in giro per l’Italia dal 28 giugno al 30 luglio, inaugura il tour proprio dalla nostra città, Campobasso, e prosegue poi verso Sulmona, Melegnano, Mestre, Pavia e Osio Sotto.

Librorchestra è ideato e organizzato dall’Atelier Elisabetta Garilli, in co-organizzazione con l’associazione Risguardi e laFogliaeilVento, sostenuto da BPER Banca (main sponsor), Palazzetto Bru Zane di Venezia, Schwabe Pharma Italia e l’Amministrazione Comunale di Campobasso, madrina d’eccezione la giornalista de Il Mattino Donatella Trotta.