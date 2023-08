Festival internazionale del Folklore, grande successo per la XXI edizione

Si è appena conclusa la XXI edizione del Festival Internazionale del Folklore di Carpinone con un grande successo di pubblico tornato numero in paese dopo gli anni di stop dovuti alla pandemia.

Le due serate hanno soddisfatto le aspettative rendendo merito a tutti gli sforzi fatti dai ragazzi del Gruppo Folk “Ru Maccature” che hanno promosso l’evento.

Dopo una prima serata dedicata all’integrazione tra i gruppi ospiti e il pubblico, durante la quale si è ballato e cantato tutti insieme sulle musiche tradizionali di diversi continenti, si è arrivati il giorno successivo alla kermesse vera e propria con le spettacolari esibizioni di tutte le rappresentative giunte in paese.

Dopo la parata per le vie del borgo, sul palco di Piazza Concezione è stata la volta del solenne momento degli Inni Nazionali per poi giungere allo spettacolo della sera che ha visto protagoniste diverse nazioni: Cile, Messico, Serbia, Sudafrica, Romania e Italia. I premi speciali per il miglior costume e per il gruppo più coinvolgente sono stati assegnati rispettivamente al Messico e al Cile mentre un riconoscimento particolare è stato dato al fotografo Pino Manocchio per il lavoro svolto durante diverse manifestazioni culturali ed in particolare per “Isernia e Folklore” tenutasi lo scorso maggio proprio nel capoluogo pentro. Grande la soddisfazione del presidente de “Ru Maccature”, Michele Castrilli, che ha voluto aprire la serata ringraziando uno ad uno i ragazzi dell’associazione per il difficile lavoro svolto per arrivare a questo grande risultato.

Piazza gremita e pubblico entusiasta, questo era l’obiettivo da centrare e così è stato, inoltre, la grande qualità delle performance conferma Carpinone quale punto di riferimento per tutti gli amanti del genere.

Si riparte con tante idee e tanto entusiasmo e Michele Castrilli e i suoi ragazzi sono già al lavoro per l’edizione del 2024.