Festival Futura Memoria Adriatica, appuntamento al 4 ottobre a Montecilfone

Domenica 04 ottobre dalle 19.00 a Montecilfone in Piazza Centro Comunità (accanto al Municipio) nuovo appuntamento con il Festival Futura Memoria Adriatica. Alle 19.00 esibizione di danze tradizionali albanesi con la danzatrice Brunilda Lato e i danzatori dell’Associazione AGIMI Molise – Albanesi d’Italia. A seguire concerto con la Maxmaber Orkestar, band nata a Trieste, il porto austroungarico dove la Mitteleuropa si incontra con il Mediterraneo, una città che è passaggio naturale tra Est e Ovest europei.Voci, fisarmonica, sax, violino, chitarre, batteria e basso vi condurranno in un viaggio attraverso la tradizione popolare dell’Ex Jugoslavia e del Mediterraneo. Klezmer, vecchie canzoni italiane e jugoslave, valzer e mazurke, musica rom, sevdalinke bosniache e danze dalla Serbia, Croazia e dalla Macedonia si intrecciano in un sound allegro e malinconico allo stesso tempo. Dai nostri viaggi vagabondi attraverso tutta l’Italia e l’Europa, dalla Sicilia al Mare del Nord, dalla Spagna ai Balcani, sono nati i brani originali, che ci riportano sempre a casa. Una serata per lasciarsi sorprendere, divertitirsi, cantare con noi, viaggiare con la fantasia e commuoversi, ma alla fine per lasciarsi trascinare a ballare sull’onda della musica!Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 349.6103282Evento organizzato nel rispetto delle normative anticovid vigenti.