“Festival della Cultura Creativa 2022” – BPPB aderisce all’iniziativa di ABI con FEduf

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata aderisce alla VII edizione del“Festival della Cultura Creativa – le banche per i giovani e il territorio”, organizzato dall’Associazione Bancaria Italiana in collaborazione con FEduF – Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio.

L’iniziativa, che si svolge in modalità digitale dal 16 al 22 maggio, è rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado e prevede la realizzazione di diversi eventi, ispirati al tema “La natura sa quasi tutto”, che si propongono di promuovere la cultura attraverso attività didattiche, dirette a coinvolgere le nuove generazioni, che sentono il bisogno di far sentire la loro voce nel dibattito internazionale che riguarda il loro futuro, ponendo l’attenzione sugli aspetti legati all’ambiente e favorendo la crescita di una cittadinanza attiva e responsabile.

Per questa edizione, la BPPB assieme a Feduf guiderà i più piccoli in un percorso formativo e creativo di educazione finanziaria, attraverso due laboratori: “Fiabe, denaro e sostenibilità” il 18 maggio e “L’economia circolare spiegata con i mattoncini” il 19 maggio. Il primo prevede l’utilizzo di fiabe che propongono, attraverso la creatività della scrittura e un linguaggio adatto ai bambini, una riflessione sugli approcci economici equi ed inclusivi che sono alla base dello sviluppo sostenibile; il secondo dedicato ai temi di educazione civica, sostenibilità e uso consapevole delle risorse in un’ottica di cittadinanza attiva e consapevole.

Favorire le conoscenze alle nuove generazioni su tematiche di natura finanziaria e facilitare la crescita di una cittadinanza attiva e responsabile, rientra nelle attività che la BPPB porta avanti con l’impegno e con la consapevolezza di ricoprire, come banca legata al proprio territorio, oltre a un ruolo economico, ancheun importante ruolo sociale.