Festival del turismo scolastico e dei cammini nel Molise

Si tratta di un’iniziativa indirizzata al mondo della scuola, finalizzata a far conoscere agli studenti molisani l’esistenza nella regione di un immenso patrimonio di beni materiali e immateriali, spesso da loro ignorata.

I giovani rappresentano il futuro del Molise e avere piena coscienza e conoscenza delle attrattive e delle ricchezze non conosciute del proprio territorio può incoraggiarli a diventare fieri del loro essere molisani e a restare orgogliosamente nel luogo in cui sono nati e vissuti.

Ha raccolto l’adesione di 14 associazioni culturali a scopo sociale, costituite in un partenariato di azione: “Molise, Turismo, Sinergie” che sosterranno una serie di iniziative che caratterizzano le loro specifiche competenze nella conoscenza del territorio molisano e delle sue ricchezze e peculiarità.

Si avvale del Patrocinio dell’Assessorato al Turismo e alla Cultura della Regione Molise e del CSV Molise (Centro Servizi Volontariato), si svolge in stretta collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “L.Pilla” (Scuola Polo del progetto, il Corso di Laurea in Scienze Turistiche dell’Università del Molise e la Direzione Regionale dei Musei per il Ministero della Cultura e si avvale del consenso ed il beneplacito della Direzione Scolastica Regionale in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione.

Il Festival del Turismo scolastico nel Molise si avvia il 22 novembre p.v. presso l’Aula Magna dell’Istituto “L.Pilla”– Via Veneto – Campobasso (Scuola Polo del progetto), con un convegno dibattito in presenza e in collegamento audio-video a distanza.

In questa prima fase l’iniziativa si rivolge agli studenti ed agli insegnanti delle scuole molisane con l’intento di offrire un contributo allo sviluppo di una forma di turismo lento, sostenibile ed inclusivo, quello del cammino, inteso quale mezzo di conoscenza diretto e coinvolgente del patrimonio culturale ed ambientale del territorio molisano e della sua peculiarità.

Non è un caso che a supporto di questa iniziativa è stato coinvolto Giovanni Germano l’ideatore di Cammina Molise che rappresenta un modello unico ed inimitabile dei percorsi dei cammini nel Molise.

La prima fase del progetto riguarda l’organizzazione del Festival del Turismo scolastico con un Concorso regionale riservato alle Scuole Secondarie di I° e II° grado del Molise.

Nell’ambito del Festival del turismo scolastico sono previsti anche:

– Eventi formativi con la partecipazione di esperti in presenza e on line (webinar)

– Un sito Web interattivo dedicato al Molise.

– Incontri e convegni su base locale e regionale.

– Gara di Caccia al tesoro nel Molise.

– Gara a quiz sul Molise (Trasmissione televisiva su emittente TV locale)

– Scambi di visite fra classi della stessa regione e, successivamente, di altre regioni italiane e di altri Paesi europei