Festival del Morrutto e mostra internazionale del Folklore, San Giovanni in Galdo si veste a festa

Presentata all’ex Gil di Campobasso la dieci giorni di eventi a partire dal 19 agosto che culminerà nella festa del santo patrono il 28 e 29: ospite di punta Omar Pedrini con il concerto di domenica 20, unica data dell’estate con la band al completo in tutto il centro-sud

«Il “rinascimento” dei piccoli borghi, incantevoli perle che appartengono al patrimonio culturale e paesaggistico del Molise, può ripartire da questi eventi perché la cultura è di tutti. Anche se ci vorrà tempo per recuperare tutto questo divario, la scintilla è nei giovani e nelle pieghe della storia e delle tradizioni che loro continuano a portare avanti». Il sindaco di San Giovanni in Galdo, Domenico Credico, alza idealmente i veli sul Festival del Morrutto 2023, giunto alla 13esima edizione, che si terrà il 19 e 20 agosto prossimi con Omar Pedrini ospite di punta in concerto (ingresso gratuito) la sera di domenica 20, ovvero l’unica data dell’estate con la band al completo in tutto il centro sud Italia. Pedrini (chitarra e voce) sarà accompagnato sul palco da Davide Apollo (voce), Carlo Poddighe (chitarra, tastiere e voce), Stefano Malchiodi (batteria), Mirco Pantano (basso e voce), Simone Zoni (chitarra e voce). Nel programma del Morrutto di quest’anno è previsto il concerto de “I Luppoli” la sera di sabato 19 agosto e la tradizionale festa di chiusura “Radio Morrutto” che si svolgerà domenica 20 dopo la performance di Pedrini.

Accanto al primo cittadino, a presentare il Festival al Palazzo dell’ex Gil a Campobasso, l’assessore regionale Gianluca Cefaratti (in luogo del titolare della Cultura e Turismo, Salvatore Micone) che vive a Campodipietra e, dunque, “quasi” di casa nel piccolo centro confinante, il quale elogia «il lavoro egregio di questi anni per rilancio del borgo attraverso l’azione degli “Amici del Morrutto”; un’iniziativa culturale collegata a rigenerazione urbana molto interessante accanto alla quale si festeggiano i 60 anni del gruppo degli Zig Zaghini e si dà spazio ad altre realtà musicali locali come i Luppoli e la Riserva Moac, oltre a mostre, escursioni, visite guidate e street food».

In particolare, dal 21 al 24 agosto, si terrà una serie di eventi per suggellare la Mostra Internazione del Folklore caratterizzata dalla «grande storia sessantennale del gruppo locale degli Zig Zaghini, con la reunion dei componenti storici, insieme con quella del paese raccolte nel libro “Le storie del Fiumarello” (vol. II) che sarà presentato il 23 agosto alle 18 – annuncia l’autore e presidente del gruppo, Marco Messore – nella sala consiliare del Comune in cui sarà anche allestito un museo tematico. I gruppi di Messico (El Mazatleco), Kenya (Wasanii Sanaa) e Macedonia del Nord (KUD “Goce Delcev” Delcevo di Skopje) sfileranno alle 20 e terranno lo spettacolo di chiusura il 24 agosto alle 21 insieme con gli Zig Zaghini».

Gli stessi, «circa un centinaio di persone, saranno ospitati in paese dal 20 al 27 agosto e la loro presenza sarà molto “incisiva” in un centro di circa quattrocento anime, ma – conclude il presidente dell’associazione “Amici del Morrutto”, Stefano Trotta – questa sarà per loro un’occasione per vivere a stretto contatto con la nostra comunità apprezzandone l’ospitalità, la genuinità e tutte le bellezze di cui è ricca». (adimo)