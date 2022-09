Festival del Folklore di Spalato: un sodalizio per rinsaldare i legami storici e etnici tra Molise e Croazia

Dopo 500 anni la musica come mezzo di riscoperta della minoranza croata e delle radici in comune con le altre comunità europee

di Giusy Spadanuda

SPALATO – Si è svolto dal 31 agosto al 3 settembre il primo “Festival del Folklore Internazionale” di Spalato, Međunarodni Festival Folklora Spli, a cura dell’Associazione “FA Jedinstvo Split” a cui ha preso parte il gruppo folkloristico montemitrano “KroaTarantata”. L’iniziativa ha visto partecipi gruppi musicali di Romania, Ungheria, Messico, Italia e Croazia. L’evento è stato inaugurato nello storico palazzo romano di Diocleziano, per poi spostarsi prima nell’area archeologica di Solin e poi nella città di Kaštel Štafilić sulla costa.

“Siamo stati invitati in quanto rappresentanti della minoranza croata molisana e l’accoglienza non poteva essere delle migliori” – racconta uno dei membri dei KroaTarantata – “l’ambiente giovane e dinamico del festival ci ha permesso di esplorare alcune culture con cui condividiamo radici profonde e dalle quali abbiamo preso spunti utili per la nostra crescita culturale oltre che musicale”. La storia della minoranza croata nasce infatti a cavallo del 1500 dopo l’invasione turca nei Balcani che ha determinato importanti flussi migratori delle popolazioni locali verso l’altra costa adriatica. Il Molise, reduce di un catastrofico terremoto avvenuto nel 1456, divenne una delle mete principali di tali comunità che si insediarono in paesi come Montemitro, Acquaviva CC, S.Felice del Molise e Tavenna in parte rimasti spopolati.

“Eredi di tale patrimonio, abbiamo da sempre sentito la necessità di recuperare le testimonianze culturali della nostra storia” continua Lorenzo Blascetta, uno dei fondatori del gruppo – “e nel 2010 la creazione di una band folkloristica ci è sembrata l’idea migliore. Unire le canzoni della tradizione ad una musica più tipicamente meridionale è stato il punto di partenza della nostra associazione. In seguito abbiamo deciso di riprendere vecchie poesie e testi popolari in lingua na-našo, letteralmente “alla nostra maniera”, e adattarli in chiave musicale. In seguito ci siamo espansi grazie anche all’impegno della fondazione “Agostina Piccoli” creata in onore di una compaesana, grande studiosa e ammiratrice della minoranza croata”.

A conclusione di questa esperienza, la fondazione e i KroaTarantata assieme alla Hrvatska Matica Iseljenika, un’organizzazione che lavora con gli emigranti croati aiutando a ricollegare i gruppi di diaspora con la Croazia, hanno organizzato per il prossimo fine settimana il quinto Forum dei giovani delle minoranze croate in Europa che vedrà come tema principale la ricerca e l’origine della lingua croata e na-našo.