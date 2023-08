Festival del Diritto, la V edizione il 28 agosto a Civitanova del Sannio

Il tema della giornata, presentata nella sede dell’Ordine dei Giornalisti del Molise a Campobasso, sarà “Guerre, martirio e diplomazia per la pace” con l’intervento in videoconferenza di Gigi Marzullo e la consegna di riconoscimenti ed onorificenze

Una giornata sul diritto con l’obiettivo di proporre riflessioni e approfondimenti sulle norme per valorizzare le tradizioni, le peculiarità e le ricchezze dei borghi. È il focus della V edizione del “Festival del diritto” con l’iniziativa “Guerre, martirio e diplomazia per la pace” che si terrà il prossimo 28 agosto a Civitanova del Sannio. Il programma della giornata, in cui sarà previsto l’intervento in videoconferenza del giornalista e conduttore Rai, Gigi Marzullo, è stato presentato questa mattina, giovedì 24 agosto, nella sede dell’Ordine dei Giornalisti in via Longano a Campobasso con il presidente, Vincenzo Cimino; l’avvocato Luigi Fantini, Giudice onorario minorile e coordinatore del Festival; la sindaca di Civitanova del Sannio, Roberta Ciampittiello e l’assessore regionale al Bilancio, Gianluca Cefaratti.

L’iniziativa è di carattere culturale e formativa (formazione giornalistica e per avvocati con crediti formativi), giuridico e sociale. I promotori del Festival sono il Comune di Civitanova del Sannio, la parrocchia di San Silvestro Papa in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Molise, la diocesi di Trivento, l’Unione cattolica della Stampa Italiana Regionale del Molise e la Provincia di Isernia su iniziativa de “Gli amici del Palazzo Ducale Valerio” di Civitanova del Sannio.

Il presupposto per il tema che sarà al centro della giornata è stato, di recente, la morte dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, avvenute il 22 febbraio 2021 in Congo nonché del Caporal Maggiore Scelto, Alessandro Di Lisio, giovane militare della “Folgore”, avvenuta in Afghanistan il 14 luglio 2009 mentre, per il passato, i milioni di perseguitati e di “caduti” nei campi di sterminio nazista.

Durante la manifestazione saranno conferite attestazioni ed onorificenze, quali, tra le altre: la “medaglia d’oro all’esempio” e il premio speciale in “Testimone di coraggio e verità” alla scrittrice e regista Edit Bruck, sopravvissuta all’Olocausto; il premio speciale per la pace a papa Francesco; il premio speciale in “Giornalismo di Cultura e di Qualità” a giornalista Rai, Gigi Marzullo; il premio speciale in “Ricerca, diritto e misericordia” al cardinale Francesco Coccopalmerio; il premio speciale di “Ambasciatore di pace Luca Attanasio” a mani dei propri familiari; il premio speciale di “Ambasciatore di pace Vittorio Iacovacci” a mani dei propri familiari e il premio speciale “Ambasciatore di pace Alessandro Di Lisio” a mani dei propri familiari. (adimo)