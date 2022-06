Festival dei Misteri, da domani la mostra diffusa dei fotografi molisani nel centro storico

Nel progetto, proposto e organizzato dall’Associazione “Il Cavaliere di San Biase” e inserito nel cartellone del Festival dei Misteri, sono inserite sette esposizioni personali e una collettiva

Nell’attesa dell’evento del primo luglio, che vedrà la partecipazione del fotoreporter Stefano Schirato, da mercoledì 15 giugno il centro storico di Campobasso accoglie i lavori di alcuni eccellenti fotografi molisani grazie al progetto proposto e organizzato dall’Associazione “Il Cavaliere di San Biase” e inserito nel cartellone del Festival dei Misteri, stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

Con un nuovissimo approccio, l’arte, in questo caso la fotografia, abbandona i luoghi classici come gallerie, musei e palazzi espositivi per trovare spazi alternativi e così, tra un aperitivo, pranzo o caffè, ecco che “il piacere visivo è servito”. Una sorprendente “mostra diffusa” porterà alla riscoperta del centro storico attraverso le attività che lo popolano, aggiungendo, ai piaceri della gola, il piacere del gustare la fotografia d’autore.

I proprietari dei pub e ristoranti coinvolti, hanno accolto con entusiasmo la proposta assecondando e collaborando con gli organizzatori che oltre all’amministrazione comunale e all’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, ringraziano l’Associazione Pro Crociati e Trinitari, l’ACF ”Sei Torri” Tommaso Brasiliano e il Centro per la Fotografia Vivian Maier.

Sette mostre fotografiche personali e una collettiva aspettano appassionati della fotografia e semplici curiosi a partire da domani. L’inaugurazione delle mostre è prevista per il mercoledì 15 giugno alle ore 18.30. Si partirà dal Ristorante Miseria e Nobiltà per poi continuare il percorso verso gli altri locali del centro storico che hanno aderito all’evento “Molise Foto”.

Questo l’elenco dei fotografi e dei rispettivi locali che li ospiteranno e ricordiamo che i lavori fotografici potranno essere visti, oltre che nell’orario di apertura proprio dell’attività, anche nella fascia oraria che va dalle 18 alle 20.

Paolo Scarano: Miseria E Nobiltà

Giuseppe Bernardo: Kudetà

Marisa Pia Boscia: Binario 1 Cafè Club

Lello Muzio: La Grotta Da Concetta

Giada De Santis: Binario 1 Cafè Club

Simone Di Niro: Kudetà

Carmine Marinaro: Drop – Campobasso

Centro per la Fotografia Vivian Maier: Torre Terzano