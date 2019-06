Festival dei Misteri, al via la settima edizione

CAMPOBASSO

Anche quest’anno andrà in scena la settima Edizione del “Festival dei Misteri“, organizzata dal Conservatorio e inserita nel cartellone degli eventi in programma per il Corpus Domini del Comune di Campobasso.

Ad aprire la manifestazione questa sera presso la sede della ex Gil, alle ore 19,15 le musiche di Kohler, Doppler, Kronke e Ziman. Un repertorio intessuto di elementi compositivi che vanno dalla tradizione mitteleuropea fino ai frenetici ritmi latino-americani.

Il 18 giugno, sempre alle 19,15 alla ex Gil, ad esibirsi l’ensemble di Ottoni con direttore il Maestro Luca Cognigni.

Il 19 giugno, medesima sede ma orario diverso (alle 18,00) in programma il “Concerto dei miracoli” con protagonista la musica Jazz.

Il 20 giugno sul palco della Gil alle 19,15 “L’Orchestra di Fiati” del Conservatorio.

A chiudere la manifestazione il 21 giugno alle 19,30 nella Chiesa di S. Antonio Abate l’Orchestra Sinfonica Giovanile diretta dal M° Monterisi.