Festival Agrichef, gli studenti rivisitano le ricette degli agriturismi

Il piatto vincitore parteciperà alla fase nazionale che si svolgerà ad Amatrice

BOJANO. Il “Festival Agrichef” approda in Molise con la seconda edizione. Il nuovo format, nuovi protagonisti, gli agrichef diventano tutor degli alunni dell’Alberghiero. Saranno cinque le aziende agrituristiche che quest’anno presenteranno le loro ricette per la partecipazione al concorso Agrichef nazionale, organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori. La Cia, in collaborazione con l’Associazione Turismo Verde, rappresentata da Pino Rosa (titolare dell’Agriturismo “La Ginestra” di Cercemaggiore), intende riproporre il Festival Agrichef presso l’istituto Alberghiero di Vinchiaturo, con modalità diverse rispetto alla scorsa edizione. Gli alunni, che lo scorso anno sono stati gli “assistenti” degli Agrichef, quest’anno sono chiamati a rivisitare le ricette suggerite dagli agriturismi, magari con l’aggiunta di un nuovo ingrediente o dando un tocco originale ed innovativo al piatto.

Il primo incontro tra aziende agrituristiche e giovani chef si è tenuto presso l’Agriturismo Casale Rosa di Vinchiaturo, dove sono stati presentati i primi tre piatti da parte degli Agrichef di “Casale Rosa” e dell’agriturismo “La Castagna”. I ragazzi hanno assistito alla preparazione di “Ravioli ripieni al baccalà”, “Polenta e salsiccia” e “Pollo ripieno”. Il secondo incontro, invece, si è svolto il 24 gennaio presso l’Agriturismo “La Ginestra” di Cercemaggiore. Gli alunni hanno appreso le modalità di preparazione di altri piatti tipici: “Cavatelli con salsiccia, pomodori e ricotta” de “La ginestra”, “Taccozze con cime di rapa e guanciale” dell’agriturismo “Aia della Foresta” e “Spezzatino con coratella di agnello” dell’agriturismo San Benedetto. L’evento finale avrà luogo a Vinchiaturo presso l’Istituto Alberghiero, presumibilmente a metà marzo. La giuria sarà composta dai titolari delle aziende agrituristiche, dal Dirigente scolastico, da food blogger ed esperti del settore enogastronomico. Il piatto vincitore parteciperà alla fase nazionale ad Amatrice. Con il Festival Agrichef la Cia e l’Associazione Turismo Verde intendono valorizzare i prodotti tipici locali, le materie prime a km 0 ed esaltare la qualità e la tradizione. Non meno importante l’obiettivo di rafforzare l’idea di ristorazione agrituristica ed ispirare i futuri giovani chef dell’Istituto Alberghiero.