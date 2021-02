FESTEGGIA SAN VALENTINO TUTTA LA SETTIMANA E… DILLO CON UN FIORE

Fiorarte del gruppo Agripet. Iniziativa dedicata a tutti gli innamorati

Febbraio è il mese degli innamorati e, mai come quest’anno, la Festa di San Valentino assume un significato ancor più speciale.



La pandemia ci impone obblighi, ma non può cancellare la ricorrenza e neppure il sentimento che celebra l’Amore fra due persone.



Rispettare le regole in tempo di Covid è doveroso per tutelare la nostra salute, ma non impedisce di manifestare le nostre emozioni e condividerle con la persona amata. Quindi perché limitarsi ad un solo giorno per dire “Ti amo” all’altra metà del cielo?



Nasce così l’iniziativa “Festeggiamo San Valentino tutta la settimana” e “Dillo con un fiore” adottata da una realtà imprenditoriale di grande richiamo come “Fiorarte” del gruppo “Agripet di Maio & C. srl”.



Dalla sede di viale Unità d’italia al civico 8, nella zona industriale fra Ripalimosani e Campobasso parte un messaggio d’amore che invita tutti a dilatare il sentimento dall’8 al 14 febbraio scambiandosi un gesto d’amore non relegandolo ad un solo giorno. Evitando così ogni forma di assembramento per garantire la salute di tutti gli Innamorati.