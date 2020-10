Feste patronali concluse nel Venafrano

Sul tema, a colloquio con Don Francesco Ferro, Parroco di Ceppagna, frazione che ha appena celebrato la Madonna del Rosario

Con i festeggiamenti in onore di San Francesco a Torcino, frazione di Ciorlano (Ce), e della Madonna del Rosario a Ceppagna, frazione di Venafro, cala il sipario dell’anno in corso sulle feste patronali nel Venafrano. Appuntamento adesso alla prossima primavera 2021, sperando ovviamente in tempi e situazioni migliori rispetto alle limitazioni attuali imposte dal covid. Degli ultimi festeggiamenti religiosi a Ceppagna parliamo col Parroco del luogo, Don Francesco Ferro : “Un anno estremamente diverso questo 2020 anche per le feste patronali -attacca l’uomo di chiesa- conclusesi con i festeggiamenti in ricordo di San Francesco a Torcino nel casertano altissimo al confine col Molise dell’ovest e con le celebrazioni per onorare la Madonna del Rosario, Patrona e Protettrice di Ceppagna, frazione di Venafro”. Il prosieguo di Don Ferro : “Proprio a Ceppagna si è tenuta un’edizione della ricorrenza del tutto originale ed insolita dato il periodo delicato che si sta vivendo a causa del covid, che ha impedito la rituale processione annuale. In alternativa, il simulacro della Vergine del Rosario è stato traslato domenica mattina in piazza San Padre Pio dove c’è stata la celebrazione della Santa Messa solenne, animata dal Coro Parrocchiale. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e partecipato rendendo possibile l’evento, insolito ed originale ma ugualmente intenso ed assai sentito”.

Tonino Atella