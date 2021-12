Feste finite in anticipo, Castrataro decreta il “coprifuoco”

La variante Omicron investe come un maremoto Palazzo San Francesco. La paura del dilagare del contagio ha spinto Castrataro a vietare praticamente tutto, dalla mezzanotte di oggi. Movida proibita fino al 9 gennaio.

Nella sua ordinanza decreta che:



“Dalla mezzanotte di oggi è vietato su tutto il territorio cittadino, su area pubblica o su aree/vie private ad uso pubblico, il consumo di cibo e di bevande (alcoliche e non), con esclusione dell’acqua. Tale divieto varrà fino alle ore 24:00 del 9 gennaio 2022”.



Con il medesimo atto, il Sindaco ha altresì disposto che per chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici o in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio di bevande, in tutto il territorio comunale e in tutti i giorni della settimana:

1) è vietata la somministrazione o vendita di bevande alcoliche e superalcoliche per l’asporto in qualsiasi contenitore dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;

2) è vietato portare al seguito, dalle ore 22:00 alle ore 6:00, bevande alcoliche e superalcoliche acquistate in precedenza e non destinate al consumo in locali o aree private.



La stessa ordinanza n. 251 precisa che rimane consentita la somministrazione o il consumo di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica) e di cibo al banco o ai tavoli all’interno dei locali autorizzati e/o sede di attività commerciali/artigianali e/o di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, come anche nelle aree all’esterno (dehor) ed in quelle concesse e/o adibite a plateatico dei predetti pubblici esercizi di somministrazione.



L’atto è stato emesso in ragione delle ulteriori misure restrittive stabilite dal Governo nella riunione del Consiglio dei Ministri del 23.12.2021. Pur in assenza di eventi, spettacoli e concerti si è ritenuto necessario, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, nonché per contrastare il rischio di assembramenti in cui il Covid-19 abbia più opportunità di diffondersi, porre particolare attenzione al consumo di cibi e di bevande su area pubblica o su aree/vie private ad uso pubblico.

I trasgressori di quanto disposto nell’ordinanza saranno puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro.