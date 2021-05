Festa Scudetto Inter a Campobasso. Scoppia la gioia con o senza mascherina

Correva l’anno calcistico 2009/10, l’anno del Triplete con José Mourinho in panchina. Di anni ne sono passati 11 e i tifosi dell’Internazionale oggi possono tornare a festeggiare la conquista del 19esimo Scudetto. Campobasso, ma tutto il Molise, annovera moltissimi tifosi neroazzurri e questa domenica (2 maggio 2021) sono tornati in strada per omaggiare la squadra del cuore. Da Lukaku a Conte, passando per Lautaro e Handanovich, la tifoseria ha trovato il riscatto nonostante abbia perso il treno per l’ultima Champions. Gente in strada, con o senza mascherine, i supporters hanno voluto manifestare la propria gioia calcistica.