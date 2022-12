Festa rituale dei fuochi, tutto pronto ad Agnone: si parte sabato

Tutto pronto a d Agnone per, è proprio il caso di dire, “l’accensione” della festa del fuoco . Nel comune Alto Molisano, quest’anno più che mai ricco il calendario degli eventi di dicembre. Si parte sabato 3 con la Festa dei fuochi rituali: verrà inaugurata con un convegno intitolato “Cerimoniali del fuoco”. A seguire, lo spettacolo tanto atteso. Nel pomeriggio i sei comuni molisani protagonisti si riuniranno nella città delle campane per un evento a base di cultura e tradizione. Lungo le strade cittadine sfileranno la faglia di Oratino, la ‘Ndoccia di Civitanova del Sannio, la Farchia di Salcito, le Farchie di Montefalcone nel Sannio e, in chiusura, le ‘Ndocce di Agnone e la ‘Ndoccia di Pietrabbondante. Questi gli appuntamenti della prima giornata di un calendario di eventi , informano gli organizzatori “Da non mancare!”