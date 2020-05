Festa in pieno lockdown e in diretta su Facebook, 6 sanzionati e 1 segnalato

Ad aprile, in pieno lockdown, avevano deciso di dare un party, sprezzanti di tutte le misure di contenimento dell’epidemia in atto: un party in piena regola, in un appartamento cittadino, con tanto di musica ad alto volume, balli e canti.

Non contenti, avevano anche trasmesso in diretta fb l’evento, tanto che il video era presto diventato virale sulla rete.

La cosa non è sfuggita alla Squadra Mobile di Isernia che, con la collaborazione tecnica del Compartimento della Polizia Postale di Campobasso, ha identificato i partecipanti.

Uno degli invitati ha provato a giustificarsi dicendo che era lì perché aveva portato dei dolci!

Per 6 di questi, alcuni con precedenti di polizia e penali, è scattata la sanzione.

Il proprietario dell’appartamento, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari che impone l’osservanza di taluni divieti quale quella di interloquire e/o frequentare persone diverse dai propri familiari conviventi, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per un aggravamento della misura.