Festa in casa in piena emergenza Covid, il video diventa virale

Sul party, al quale hanno partecipato decine di giovani, indaga la Digos

Gli agenti della questura di Campobasso (Digos) stanno indagando sulla festa privata che si è svolta nel fine settimana appena trascorso in un appartamento in pieno centro a Campobasso nei pressi di Villetta Flora, in palese violazione di tutte le normative anti Covid. Alcuni dei partecipanti hanno girato un video e lo hanno postato sui social. Video che non è passato inosservato agli agenti della questura di Campobasso. Gli agenti della Digos stanno dunque svolgendo tutte le indagini del caso per identificare i partecipanti alla festa privata.