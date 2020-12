Alla Sig.ra Plescia Carlotta. Per i suoi primi 100 anni con l’augurio che continui ad essere una luce di speranza per la sua famiglia e per le generazioni del nostro territorio. Con la sua lunga giovinezza trasmette all’intera comunità il valore della vita, ricordando la nostra storia e la nostra identità. Auguri di cuore dall’intera comunità di Ururi.