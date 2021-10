Festa grande in casa Marinelli-Annunziata per l’arrivo dei gemellini Greta ed Enea

Un parto gemellare che ha fatto la felicità di tutti in casa Marinelli/Annunziata a Roccaravindola. Sono arrivati, bellissimi e sorridenti, Greta ed Enea per la gioia senza limiti di mamma e papà, Angelica e Michele. A festeggiarli in tanti, dai genitori ai nonni e sino ai parenti tutti, felicissimi per la nuova vita arrivata in casa. Anche da queste colonne un ideale abbraccio da lontano ad Enea e Greta, augurando loro un futuro ricco di soddisfazioni e serenità. A papà Michele e mamma Angelica felicitazioni per i nuovi bellissimi sorrisi che d’ora innanzi riempiranno le loro giornate. T. A.