Festa grande al Quotidiano del Molise: Mimmo di Iorio e Lillina Di Nunzio ad un passo dal Sì

Il vostro amore è nato dietro ai monitor dei computer del Quotidiano del Molise, in una storia che abbiamo vissuto assieme a voi passo passo e che oggi si arricchisce di un nuovo e importante capitolo in attesa di quel “happy end” o “vissero per sempre felici e contenti” che non vediamo l’ora di sentir pronunciare! La grande famiglia del Quotidiano del Molise festeggia un giorno speciale perché stamattina, 29 luglio, in Comune a Campobasso, davanti a parenti e amici (e rispettando scrupolosamente tutte le normative del periodo!) il nostro direttore, grande amico e insostituibile collega Mimmo Di Iorio e Lillina Di Nunzio (che per un lungo periodo ha lavorato assieme a noi e che di diritto fa parte della nostra famiglia) hanno firmato la loro promessa di matrimonio. E adesso mano nella mano, con il cuore e il viso emozionato, sono pronti a percorrere l’ultimo sprint in vista del grande giorno, quello del “sì lo voglio”. Volevamo essere accanto a voi ma poi… saremmo stati troppi! Dalla famiglia del Quotidiano del Molise infiniti auguri per questo giorno speciale amici! In attesa di quello che sarà ancora più importante!