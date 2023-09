Festa giovani Forza Italia a Gaeta, presenti anche gli “azzurri” molisani

Oltre mille giovani di Forza Italia si sono dati appuntamento a Gaeta nella tre giorni da venerdì 8 settembre ad, oggi, domenica; quell’«esercito azzurro» di nuove leve che Silvio Berlusconi aveva più volte evocato per rinnovare il partito con l’evento dal titolo «Azzurra libertà. Ritorno a Everest» con ministri, viceministri, sottosegretari, dirigenti, parlamentari ed europarlamentari che si sono alternati sul palco. Presenti anche alcuni esponenti molisani, tra cui il presidente della Regione Francesco Roberti e il capogruppo del partito in Consiglio comunale a Campobasso, Domenico Esposito.

I temi dell’agenda politica si sono focalizzati su Europa, rivoluzione green, lavoro e università, di mafia e di riforma della giustizia. L’intervento di chiusura delle Festa nazionale è stato affidato ad Antonio Tajani segretario nazionale di Fi.

«Si è conclusa oggi – ha scritto il consigliere comunale Domenico Esposito – la fantastica tre giorni di Forza Italia Giovani. Tanti incontri, tante nuove conoscenze, tante splendide e coinvolgenti testimonianze di storie di vita e politica.

Una tre giorni nel ricordo del nostro Presidente Silvio Berlusconi.

Forti di quanto ha rappresentato e continua a rappresentare il nostro Partito in Italia ed in Europa …lavoriamo coesi e determinati per i prossimi appuntamenti elettorali… di questo e di tanto altro ho parlato con il Presidente della Giunta regionale del Molise, Fracesco Roberti e con il nostro straordinario Segretario Nazionale, Antonio Tajani».