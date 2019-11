Festa e musica a tutto volume sotto un cavalcavia: denuciati in 14

CASTROPIGNANO. Musica a tutto volume sotto un cavalcavia della Bifernina in territorio di Castropignano che i carabinieri della compagnia di Bojano non hanno gradito e, anzi, sono intervenuti interrompendo la festa, evidentemente non autorizzata, nelle prime ore di domenica, 3 novembre. I militari hanno indentificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria 14 persone per invasione di terreni ed edifici, mentre si indaga sulle modalità con le quali i giovani si sono organizzati, anche se l’uso dei social network appare scontato, ancorché la maggior parte di loro sono residenti nel capoluogo molisano. Nel corso del controllo, sono stati rinvenuti residui di bevande alcoliche e superalcoliche che hanno fatto supporre ai militari il fatto che il raduno, nonostante la pioggia incessante, si sia protratto dalla tarda serata di sabato.