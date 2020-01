Festa e gioia alla casa di riposo SS Cuori di Gesù e Maria con la Fidapa

REDAZIONE

Sereno e festoso pomeriggio trascorso alla casa di riposo SS Cuori di Gesù e Maria per la sezione Fidapa di Bojano come è consuetudine ormai da anni. È sempre un grande piacere per le socie trascorrere un pomeriggio con gli ospiti, 40 circa, che sono nelle cure amorevoli del personale e degli operatori della struttura diretta da don Franco D’Onofrio. Il suono armonioso degli organetti di quattro talentuosi ragazzi, ha rievocato loro ricordi di gioventù. Nei loro occhi la commozione per la considerazione di affetto ricevuta. Cosi il tempo è trascorso tra balli, canti, sorrisi, amicizia e coinvolgimento emotivo. Consapevoli di quel filo sottile attraverso cui scorre la vita dal suo nascere al suo epilogo, scandendo attimi di gioia, dolore, sacrifici, e quei ricordi sono vivi ed impressi nelle loro menti a volte fiaccate dalla stanchezza, a volte rubate dalla malattia, dalla poca autosufficienza. La saggezza del tempo trascorso e delle azioni affrontate, a volte spogliati negli affetti ma sempre con lo sguardo carico di vita. Per noi oggi sono testimoni e detentori di quei valori che contano davvero su cui si edifica un tessuto sociale sano ; ricco di memoria e gesti concreti. Un vivo apprezzamento pertanto a chi sa custodire il loro scrigno di esperienze e magari farne tesoro. La serata è terminata con una cena preparata dalle socie fidapine e l’immancabile consegna di doni.