Grandi emozioni e il ritorno alla normalità per la 217esima edizione della Festa di Sant’Anna e del Grano di Jelsi. Da 217 anni la popolazione si adopera nell’allestimento di un evento che è orgoglio per Jelsi ma anche per tutto il Molise mesi prima del giorno di Sant’Anna 26 luglio buona parte della popolazione si adopera nella raccolta del grano e nell’allestimento dei carri che sono un tributo a Sant’Anna. 217 anni fa in Molise si verificò un terremoto devastante e Jelsi fu risparmiato dalle conseguenze per ringraziare Sant’Anna per averli salvati gli jelsesi le tributano ogni anno questo omaggio.

Festa di Sant’Anna e del Grano, la tradizione (ri)prende vita a Jelsi Indietro 1 di 6 Avanti