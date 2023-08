Festa di San Vincenzo a Cercemaggiore, Orietta Berti in concerto il 10 settembre

«Verrà organizzata a Cercemaggiore, nei giorni 8-9-10-11 settembre prossimo – si legge in una nota del Comitato San Vincenzo Martire – la festività in onore del santo patrono “San Vincenzo Martire” con “Orietta Berti” in concerto. L’evento avrà luogo presso piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa a partire dalle ore 21:00.

In particolare ed in ordine cronologico si susseguiranno i seguenti artisti:

– 8 settembre Dj Set con Femix – Garden – Lorenzo Farina;

– 9 settembre Nostalgia 90

– 10 settembre Orietta Berti in concerto

– 11 settembre I Santo California in concerto.

L’ingresso è gratuito, durante la manifestazione saranno allestite aree gastronomiche».