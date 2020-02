Festa di San Valentino, torna “Campobasso in Love”

Tante le iniziative messe in campo dall’8 al 14 febbraio

La Confcommercio e Associazione Pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane di Campobasso insieme per mettere in campo una serie di iniziative in ambito turistico. Per questo, in occasione del 14 febbraio, Festa di San Valentino, tornerà in città “Campobasso in Love” che celebrerà l’amore ripercorrendo la vicenda di Fonzo Mastrangelo e Delicata Civerra, dando nuovamente appuntamento in serata per il flashmob lungo la Salita San Bartolomeo che porta a Torre Terzano. Un evento che vedrà tantissime coppie, accompagnate da una suadente colonna musicale eseguita dal vivo, scambiarsi in maniera collettiva un bacio d’amore di circa un minuto sotto una pioggia di coriandoli.

A preparare l’atmosfera del momento ci sarà un breve, intenso e romantico spettacolo con danze e performance aeree, seguito da un toccante reading della storia leggenda di Fonzo e Delicata grazie alla partecipazione straordinaria della testimonial Daniela Poggi, nota attrice e conduttrice televisiva.

Ma sono tante le iniziative dedicate alle imprese Confcommercio nell’ampio programma messo in campo.

Tra queste si segnala “VETRINE IN LOVE”, dall’8 al 14 febbraio 2020. Semplice ma simpatico concorso aperto a tutti i commercianti che allestiranno la propria vetrina ispirandosi ai temi dell’amore. L’attività commerciale con la vetrina vincitrice, proclamata nel corso del flashmob “Il bacio con Fonzo e Delicata” a seguito di una attenta valutazione dei clienti e di una giuria di qualità, sarà oggetto di un servizio fotografico esclusivo, i cui scatti potranno essere utilizzati per future campagne promozionali e pubblicitarie del negozio. Per aderire all’iniziativa è sufficiente inviare le foto della vetrina alla mail: info@campobassoinlove.it oppure al numero whatsapp +393475368695

Dall’8 al 13 febbraio, inoltre, si potrà aderire all’iniziativa dedicata allo shopping “SPENDIAMO A CAMPOBASSO” A tutte le coppie che effettueranno acquisti nei giorni precedenti a San Valentino nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa e che riporteranno, nella settimana successiva, il proprio scontrino fiscale della merce acquistata regolarmente vidimato e timbrato nel corso del flashmob “Il bacio con Fonzo e Delicata”, verrà riconosciuto uno sconto, un trattamento economico agevolato o un omaggio sulla ulteriore spesa effettuata presso i negozi aderenti. Per i pubblici esercizi è possibile aderire, invece, al momento dedicato al food & drinks in programma dal 17 febbraio al 31 marzo 2020 con “UN BRINDISI ALL’AMORE”. Al termine del flashmob, e nei giorni a seguire, l’amore sarà ancora festeggiato nei locali della nostra città che aderiranno all’iniziativa con un aperitivo e/o cene. Le attività riconosceranno a tutte le coppie che saranno in possesso, ed esibiranno, un coupon ufficiale dell’evento “Campobasso in Love”, uno sconto, un trattamento economico agevolato o un omaggio sulla consumazione effettuata. I coupon, appositamente predisposti, verranno distribuiti gratuitamente a tutti coloro che parteciperanno al flashmob “Il bacio con Fonzo e Delicata”.

Sul sito web www.campobassoinlove.it dove sono pubblicate tutte le informazioni utili.