Festa di San Simeone alla parrocchia omonima di Venafro

Festa di San Simeone domenica prossima 2 febbraio nell’omonima parrocchia del centro storico di Venafro. Nel programma della giornata, contraddistinta nella storia cristiana con la presentazione di Gesù al Tempio, trovano posto alle h 8,30 la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di Cristo, sempre nella Venafro antica, con la benedizione delle candele ; quindi alle h 11,20 benedizione delle stesse candele in oratorio e processione in chiesa, presieduta dal Vescovo Mons. Camillo Cibotti. Nel pomeriggio (h 17.30) Santa Messa presieduta dal Parroco Don Gian Luigi Petti e a seguire festa in oratorio con il concerto dei bambini, la rappresentazione del Vangelo e karaoke con spaghettata e i saporitissimi “ sciusc’ “ venafrani.

Tonino Atella