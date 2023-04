Festa di San Giorgio, il programma per la Messa solenne e la processione

Domenica 23 aprile, la città di Campobasso tornerà a festeggiare il suo patrono San Giorgio con le consuete celebrazioni religiose e civili programmate in suo onore.

Dopo la Messa Solenne alle ore 17.00 nella chiesa di San Giorgio, presieduta dall’Arcivescovo Metropolita S.E. Mons. Giancarlo Bregantini, alla presenza delle autorità civili e militari, vi sarà la processione per le vie principali della città, con sosta prevista sotto Palazzo San Giorgio per la benedizione del Vescovo.

Questo il percorso previsto per la processione: chiesa S. Giorgio – salita S. Bartolomeo – V. Chiarizia – Largo S. Leonardo – V. Cannavina – V. Ferrari – V. Mazzini (Banca d’Italia) – p.za F. D’Ovidio – p.za Vitt. Emanuele – v.le Elena – v. Scatolone – c.so Vitt. Emanuele (sosta al Palazzo Municipale per il saluto del Sindaco dal balcone di Palazzo) – continuazione per p.za G. Pepe – v. Cannavina – sosta su Largo S. Leonardo per la benedizione al centro storico – v. M. Ziccardi – sal. S. Paolo – rientro nella chiesa di S. Giorgio.