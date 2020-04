Festa di San Giorgio, edizione straordinaria del giornalino della “Petrone”

Per la festività di San Giorgio, patrono della città di Campobasso, gli alunni della classe VB della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Igino Petrone” hanno redatto e pubblicato un’edizione straordinaria del loro giornalino di classe dedicata alla città di Campobasso e alle sue tradizioni più significative. «Da tanti anni volevamo fare un giornale di classe con i compagni di scuola ma non c’era mai abbastanza tempo, – ci hanno detto i giovani giornalisti della VB presentando il loro lavoro – abbiamo pensato di farlo ora per rimanere più uniti anche a distanza». Per festeggiare il patrono della nostra città, domani 23 aprile, sulla pagina Facebook del Comune di Campobasso pubblicheremo una serie di contenuti online per grandi e bambini, dedicati a San Giorgio. Intanto, è possibile scaricare il giornalino in formato pdf al seguente link.