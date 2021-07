Festa di San Basso, il programma ufficiale delle celebrazioni

Con la santa messa in programma alle 18.30 di sabato 31 agosto 2021 nella Basilica Cattedrale di Santa Maria della Purificazione a Termoli, si apre il solenne Triduo di preparazione dedicato a San Basso, patrono della città di Termoli e dell’intera Diocesi di Termoli-Larino. Custodendo la profonda devozione, in preghiera viva e nell’affidamento della propria esistenza personale e comunitaria al Santo protettore tutti sono invitati ad accostarsi ai momenti che accompagnano le celebrazioni per vivere con fede e in pienezza la festa patronale.

Di seguito si riporta il programma ufficiale della solennità.

31 luglio, 1 e 2 agosto 2021

Triduo Di Preparazione – ore 18.30 Celebrazione eucaristica in Cattedrale

Martedì 3 agosto 2021: ore 8 in Cattedrale, celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Gianfranco De Luca, vescovo di Termoli-Larino (numero posti contingentato – si entra distanziati e con la mascherina); ore 9 processione a mare (La statua di San Basso viene trasferita dalla Cattedrale alla barca sorteggiata – peschereccio Nuovo Saturno – tramite pick up della Protezione Civile – Valtrigno Molise senza processione coi fedeli)

Mercoledì 4 agosto 2021 – Solennità Di San Basso: ore 6 Celebrazione eucaristica (messa dell’aurora) presieduta da S.E. Mons. Gianfranco De Luca al Mercato Ittico (spazio transennato – posti contingentati e distanziati con uso della mascherina); ore 8.30 Santa Messa in Cattedrale; ore 18.30 Solenne Pontificale presieduto da S.E. Mons. Gianfranco De Luca in piazza Duomo (si accede in piazza Duomo distanziati ed esclusivamente da via Duomo. Le altre vie saranno transennate – posti contingentati e distanziati con obbligo della mascherina; ore 20 La Statua di San Basso percorre le vie principali del Centro tramite Pick up della Protezione Civile – Valtrigno Molise senza processione coi fedeli; ore 20.15 Al rientro della Statua di San Basso in piazza Duomo il Vescovo proclama la Benedizione alla Città e alla Diocesi; ore 19 Nella chiesa di San Timoteo Celebrazione Eucaristica in onore di San Basso per coloro che non riescono ad entrare in piazza Duomo. Dalle ore 20 alle 24 i fedeli possono rendere omaggio a San Basso nella Basilica Cattedrale (seguire i percorsi con distanziamento e obbligo della mascherina) Alle ore 21.30 concerto Bandistico della Filarmonica degli Abruzzi “Giuseppe Ragni” diretta dal Maestro Gianluca Greco (posti contingentati e distanziati con obbligo della mascherina).