Festa di Italia Viva, Renzi si “coccola” la Occhionero (LE FOTO)

ROMA. Tra i parlamentari di Italia Viva, riuniti a cena in un ristorante romano con il leader, Matteo Renzi, c’era anche la deputata molisana, Giuseppina Occhionero che ha subito cercato di entrare nelle grazie dell’ex premier. Infatti, tra le foto della serata pubblicate sui profili social ufficiali del partito i due sono ritratti fianco a fianco. Inoltre, la Occhionero ha fatto bella mostra di sé facendosi immortalare anche con la sua capogruppo alla Camera, Maria Elena Boschi. Un esordio “mondano” con il suo nuovo partito davvero niente male per la Occhionero che, solo qualche mese fa, ha lasciato la formazione di Liberi e Uguali con cui è stata eletta alla Camera nel collegio proporzionale del Molise e cerca subito di ritagliarsi un posto al sole in Italia Viva.

