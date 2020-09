Festa di fine estate al parco giochi inclusivo “Paul Harris”

Domenica 20 settembre 2020, la mattina dalle ore 10.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 16.30 alle 20.00, in programma presso il Parco Giochi Inclusivo “Paul Harris” in Villa De Capoa, la “Festa di fine estate” per salutare insieme l’estate ed accogliere la stagione autunnale, promossa dal Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati in collaborazione con il Centro documentazione Handicap. Il Parco Giochi Inclusivo, che ha visto la sua rinascita il 20 giugno 2020, è stato progettato con l’intento di essere un ambiente PER tutti, ma anche e soprattutto di tutti possedendo come filo conduttore l’inclusione e la partecipazione attiva di tutti i bambini. La relazione tra i pari rappresenta il punto di partenza per una crescita armoniosa dei bambini che attraverso l’interazione con i coetanei possono sperimentare nuovi modi di essere e di stare insieme ed in tal senso il gioco è il mezzo più efficace per favorire la socializzazione. Da qui nasce l’esigenza di creare degli spazi d’incontro e dei momenti ludici in modo tale da favorire anche il diritto al gioco, riconoscendone l’importanza per lo sviluppo e il benessere psico-fisico dei bambini, consapevoli della responsabilità che noi adulti abbiamo come educatori delle generazioni future. La “Festa di fine estate” rappresenterà un momento di incontro e di divertimento per grandi e piccini allietato da animazione e da una degustazione a km 0 con prodotti Bio, esclusivamente molisani così da gustare “la merenda di una volta” fresca e salutare: pane olio e pomodoro! E non solo… Le “merende di una volta” erano tutte povere e facili da reperire perché arrivavano direttamente da “madre natura” (farina dal grano, uova dalle galline, marmellata dalla frutta, il latte dalle mucche…) ma ciò che viene definito povero in realtà è pieno di ricchezza in termini di ricordi, di benessere, di rispetto, di amore. Nonostante la vita frenetica ed il poco tempo a disposizione, quello da dedicare alla merenda, e più in generale all’alimentazione dei propri figli è tempo prezioso, è un tempo da investire per la loro salute attuale e futura. Ciò detto, il nostro intento è quello di far (ri)scoprire gli antichi sapori utilizzando prodotti della nostra terra e di farne apprezzare ai bambini la delicatezza e la qualità salutare che la natura ci offre.