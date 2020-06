Festa di fine anno tra diplomi e carte d’identità per i bambini di San Martino

Consegnati agli alunni della Scuola dell’Infanzia di San Martino in Pensilis Istituto Comprensivo “John Dewey” il diploma e la ‘carta d’identità’

Festa grande, ieri, per i bambini della Scuola dell’Infanzia di San Martino in Pensilis Istituto Comprensivo “John Dewey”. Dopo un anno scolasticamente non molto facile per via dell’emergenza Covid-19 i bambini sono riusciti comunque a portare a termine l’anno scolastico nel migliore dei modi grazie all’impegno delle insegnanti attraverso la didattica a distanza. Durante i mesi del lockdown, infatti, le maestre hanno tenuto impegnati i bambini continuando a portare avanti il progetto “Cittadinanza è Costituzione”. E ieri in occasione della consegna dei diplomi scolastici sono state consegnate ai bambini anche le carte d’identità simboliche dal sindaco Di Matteo in rappresentanza del percorso fatto finora.

Di seguito il saluto delle insegnanti ai bambini.

“Siamo giunti al termine di questo anno scolastico particolare e diverso, dalle notevoli difficoltà e dalle grandi sorprese: l’esperienza con la quale siamo stati chiamati a interfacciarci, l’emergenza sanitaria Covid-19, penetra nella dimensione più tangibile della vita, sconvolgendone gli equilibri e sottraendo agli spazi abitudinari ,alterando le abitudini e sconvolgendo il percorso di ciascuno. Tutte cose, queste ultime, che per un bambino sono in fase di costruzione, una costruzione alla quale abbiamo dato il nostro più dedito contributo prima, in presenza, e dopo da remoto. Non è casuale la scelta di portare avanti il progetto di cittadinanza e costituzione, dal momento che sappiamo che la nostra missione è destinata, in ultimo, ad accompagnare i bambini ad essere cittadini del domani, responsabili e solidali, consapevoli e rispettosi: dalla festa dei nonni alla festa dei diritti dei bambini, ogni piccolo passo di conoscenza e pratica di questo grande ruolo di “cittadini” è stato compiuto accanto e insieme a loro. E’ per questa ragione, una gioia poterli affiancare in un momento dalla grande potenza simbolica, dal punto di vista scolastico, formativo ed umano. Un momento che si pone a compimento di un grande percorso di reciproca crescita, quello della didattica a distanza che ci ha visti trasversalmente e totalmente impegnati a garantire presenza, qualità, continuità, ascolto e accoglienza, anche nei momenti più complessi che ci siamo trovate ad affrontare. In questa occasione ringraziamo tutti coloro che ci hanno supportato durante questi mesi: la dirigente Immacolata Lamanna che, con cura e costanza, ha garantito che questa straordinaria missione potesse diventare una realtà quotidiana, la vice preside Teresa Ciarfeo sempre presente e disponibile, il sindaco Gianni Di Matteo e l’assessore alla cultura Antonella di Lillo insieme a tutta l’amministrazione che ci ha concesso questa grande “opportunità” di essere tutti presenti in questo momento cosi’ bello ed emozionante e un ringraziamento speciale va ai bambini che sono i veri protagonisti della scuola nonché alle loro famiglie che con immensa pazienza, hanno seguito loro nel difficile percorso della DAD!

Auguriamo a voi tutti una serena estate!”