Festa dell’Uva, premiati i carri migliori e inaugurata mostra a Palazzo Cannavina

CAMPOBASSO

Festa dell’Uva, questa sera lungo la bellissima scalinata di San Leonardo, la premiazione dei carri che hanno sfilato per le vie del centro lo scorso 28 ottobre. La manifestazione, organizzata dalla Polifonica Monforte con la collaborazione degli assessorati alla cultura del Comune di Campobasso e della Regione Molise, ha riportato in città una festa folkloristica dimenticata per quasi quarant’anni. Molto sentita durante il ventennio fascista, la festa dell’Uva ha continuato a vivere negli anni a seguire, basandosi sulla valorizzazione dei prodotti della terra e sui legami che tengono in alto il nome del nostro Molise.

In occasione della premiazione è stata anche inaugurata la mostra con le fotografie storiche della Festa dell’Uva a Campobasso. È possibile visitarla durante questo fine settimana a Palazzo Cannavina. La serata è stata allietata dalla Polifonica Monforte. Allegria e voglia di stare insieme ben visibile lungo i vicoli del centro storico della città. Presente il sindaco di Campobasso, Antonio Battista.