Festa dell’Uva, a Riccia il solito grande successo (FOTO)

Ancora un grande successo per la Festa dell’Uva che si è tenuta oggi (domenica 8 settembre) a Riccia. Diverse le iniziative programmate dal Comitato per l’88esima edizione della manifestazione.

Come consuetudine, i riccesi si sono ritrovati alle 14,30 per la sfilata dei carri allegorici, che hanno attraversato le strade del paese secondo lo storico percorso.

Ad allietare l’atmosfera i gruppi folk G. Moffa di Riccia, I “Rocu’cce” di Petrella Tifernina, Instoia di Polla, in provincia di Salerno, gli Sbandieratori di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

Alle 22,00 di questa sera la Compagnia dei Folli, composta da artisti di strada, metterà in scena lo spettacolo “Fuoco” in Piazza Municipio; la serata proseguirà con dj set Femix in Piazza Sedati, a partire dalle 23,00.

La premiazione dei carri è prevista per domani, lunedì 9 settembre alle 21,30 in Piazza Municipio.