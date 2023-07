Festa dell’iscritto e raccolta firme per la partecipazione dei lavoratori nella gestione aziendale

In piazza del Papa a Termoli si è svolto l’evento promosso da Fnp-Cisl e Anteas con momenti musicali e di aggregazione. Allestito anche un banchetto per la proposta di legge di iniziativa popolare

Ieri sera 8 luglio in Piazza del Papa a Termoli durante la festa dell’iscritto organizzato dal sindacato dei pensionati cislino e l’associazione del terzo settore, ANTEAS, che ne rappresenta il braccio operativo, gli stessi hanno organizzato un evento significativo dopo i duri anni della pandemia.

Un momento di grande festa e aggregazione sociale, allietato dal gruppo musicale “Atmosfere”.

La federazione interregionale della Fnp-Cisl di Abruzzo-Molise e l’Anteas Molise sono in prima linea sul territorio, come avviene su tutta la penisola. Proprio l’Anteas negli ultimi anni cresce e si consolida: Anteas è oggi presente su tutto il territorio nazionale con circa 500 associazioni di volontariato e di promozione sociale e conta oltre 80.000 soci aderenti. Promossa originariamente dagli anziani e a questi prevalentemente rivolta, ai giorni nostri l’associazione, nel prediligere logiche intergenerazionali, amplia il proprio pubblico di riferimento e si rivolge a tutti coloro che condividono l’impegno della solidarietà civile e sociale, favorendo l’instaurarsi di relazioni autentiche fra le persone, promuovendo esperienze di cittadinanza attiva e combattendo le solitudini involontarie.

In occasione di questo evento è stato allestito un banchetto Cisl per raccogliere firme per la proposta di legge di iniziativa popolare che punta a promuovere e potenziare la partecipazione attiva dei lavoratori e delle lavoratrici nella gestione delle aziende.

Una proposta di legge lanciata dalla Cisl nazionale, attraverso una campagna di raccolta firme diffusa su tutto il territorio.

“La proposta – afferma Antonio D’Alessandro, Responsabile della CISL Molise – nasce con l’intento di dare piena attuazione all’art. 46 della Costituzione.

La partecipazione dei lavoratori alle imprese non è solo il vettore di uno sviluppo economico ma anche un mezzo per la realizzazione di un progresso sociale, un traguardo necessario per il completamento della democrazia.

La legge – prosegue Antonio D’Alessandro – può produrre effetti positivi per tutti: aumento dei salari, qualità e stabilità del lavoro, maggiore produttività e competitività, più sostenibilità sociale; zero delocalizzazioni, più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, più investimenti e il rientro delle imprese dall’estero.”