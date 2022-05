Festa dell’Europa, Toma: “Bisogna viverla all’insegna della pace”

“Sono trascorsi settantadue anni da quel 9 maggio del 1950, quando l’allora ministro degli Esteri francese, Robert Shuman, si fece portavoce dell’opportunità di costituire una Comunità europea del carbone e dell’acciaio, ponendo le basi di un percorso che avrebbe portato alla creazione dell’Unione europea.

Abbiamo vissuto decenni di libertà, democrazia, pace, solidarietà, prosperità, che hanno consentito ai Paesi membri di affrontare e risolvere problemi comuni, non ultimo quello legato all’emergenza pandemica e alla crisi da essa determinata.

Oggi, più che mai, in un momento buio come quello che stiamo attraversando, la prospettiva sta nel riaffermare i valori che ci hanno unito e ai quali non dobbiamo mai abdicare”. Così il presidente Toma in occasione della Festa dell’Europa.