Festa delle Carresi, appuntamento a Ururi il 6 agosto

Presentata questa mattina, presso Palazzo Gil a Campobasso, la seconda edizione della Festa delle Carresi, che avrà luogo a Ururi il prossimo 6 agosto a partire dalle 18.30. In programma il convegno “Terra delle Carresi”, una mostra fotografica, proiezioni di video sulla corsa dei carri 2022, percorsi enogastronomici e spettacoli musicali.Presenti all’incontro con i giornalisti il presidente della Regione Molise, l’assessore regionale al Turismo e Cultura, i sindaci e i rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Chieuti, Portocannone, San Martino in Pensilis, Ururi.

Molto apprezzato il nuovo logo del manifesto realizzato da Marco Di Prisco.Nel corso dei vari interventi, è stata sottolineata l’importanza di una tradizione identitaria, la cui ulteriore valorizzazione può diventare fattore trainante per la crescita delle comunità interessate.Il governatore ha ricordato le vicissitudini che hanno interessato le Carresi a partire dal 2018, evidenziando il grande lavoro di squadra messo in campo dalla Regione, dai Comuni di riferimento, dal tutore delle Carresi, sinergia che ha consentito di arrivare all’approvazione della legge regionale n.1 del 2019, di superare il ricorso davanti alla Corte costituzionale, di predisporre un adeguato progetto per la sicurezza.

E ha lanciato l’idea di lavorare alla realizzazione di un brand che possa maggiormente tipicizzare il territorio delle Carresi e dare ad esso una più marcata riconoscibilità in abito nazionale e internazionale.