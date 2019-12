Festa della zampogna, un suono che si perde nella notte dei tempi

di DORETTA COLOCCIA



Presso la tenuta “Dimora Bacù” di Antonio Limonino, con la” Festa Della Zampogna “, si è dato avvio al clima natalizio, ricreando la magica atmosfera che ci prepara al Natale, periodo di maggiore utilizzo di questo strumento musicale. La serata è iniziata con la celebrazione della messa nella cappella privata della tenuta, celebrazione suggestiva, animata dal suono della zampogna, della ciaramella e dalla voce del soprano Maria Emanuele. A seguire un concerto di stupore, che, attraverso suoni e canti, ci ha fatto emozionare ci ha fatto sentire nostalgia dello stupore.

Il giornalista Antonio D’Ambrosio, voce narrante di una storia da raccontare, quella della zampogna, che si perde nella notte dei tempi, come in una favola. Ha ricordato, nel suo intervento, che la musica etnica, la Zampogna e gli Zampognari, sono musici itineranti della civiltà della pastorizia e della transumanza lungo i tratturi e sono presenti nelle leggende, nei racconti della tradizione, nelle poesie dialettali, nelle tradizioni religiose e nei canti popolari.

Anche la tenuta Dimora Bacu’,del giovane imprenditore Antonio Limonino, una struttura raffinata che qualifica ulteriormente la proposta ricettiva e culturale della città jdi Campobasso e del Molise tutto, è legata al territorio e, già nel passato ha avuto una funzione aggregante che negli anni ha impreziosito e qualificato la comunità di Coste di Oratino.

Il clou della serata è stato il concerto di Zampogne e canti popolari, proposto dall’Associazione San Polo Matese. Il soprano Maria Emanuele, voce solista e direttrice artistica dell’Associazione, con la sua voce, dal timbro unico, inesorabile per intensità e bravura, ci ha fatto fare un viaggio nella memoria, attraverso il folklore, l’emigrazione, il Natale. Maria Emanuele ha ricordato che la Zampogna è musica di amore, di tradizione, di passione. Un concerto non di sole zampogne, ma anche di ciaramelle, organetto, percussioni e bufu’.

Ospite d’onore della serata è stato il maestro Piero Ricci, che con la sua zampogna si è esibito alla Scala di Milano e in tutto il mondo.

Interessante anche l’esibizione di Duilio Vigliotti con la sua cornamusa. Alla fine un tour enogastronomico per valorizzare i prodotti della nostra terra.

Atmosfera magica quella del luogo, della musica, del racconto, dei canti, seguito da un pubblico attento e partecipe. Quando la musica incontra la tradizione popolare è sempre uno spettacolo coinvolgente, capace di stimolare un turbinio di emozioni. La festa della zampogna, una serata di musicale alternativa che fonde musica, cultura e tradizioni popolari, ci ha incantato. Un concerto di stupore.