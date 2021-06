Festa della Repubblica, Medaglia d’Onore alla Famiglia Giuliano di S. Elia a Pianisi

di Maria Saveria Reale

Giornata memorabile per la famiglia Giuliano di Sant’Elia a Pianisi, in occasione della cerimonia del 75° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana.

Questa mattina (2 giugno 2021), Pasqualino Giuliano, il primogenito del valoroso combattente santeliano, Isidoro Giuliano, parteciperà alla solenne celebrazione in Piazza della Vittoria, per ricevere in presenza delle diverse Autorità, a nome dell’intera famiglia, la “Medaglia d’Onore”, conferita in seguito all’emanazione dell’apposito decreto del Presidente della Repubblica.

Un meritato riconoscimento per onorare la memoria del Bersagliere Isidoro Giuliano, che, catturato nella giornata dell’otto settembre 1943 dalle Forze Armate tedesche, fu deportato ed internato nei lager nazisti fino all’otto maggio 1945, destinato, come tanti altri militari e civili, al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale.

Stima e ammirazione tra la comunità santeliana per il Signor Isidoro che ha sempre dimostrato il sentimento di profondo attaccamento alla Patria, mantenendo alto il senso di appartenenza al Corpo dei Bersaglieri, il profondo rispetto per i caduti, il culto della memoria. Sempre tangibile l’orgoglio di indossare la divisa durante le cerimonie annuali della Commemorazione dei Caduti, della Festa dell’​Unità Nazionale e delle Forze Armate; in Piazza Municipio, riecheggiavano forti gli squilli di tromba dell’inno dei Bersaglieri che faceva ripensavare ai tristi momenti del conflitto mondiale. Accattivanti e commoventi le poesie che recitava, a mo’ di lezione di vita, davanti agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Sant’Elia a Pianisi per raccontare i ricordi di giovane soldato, le vicissitudini, le tante lacrime amare versate per i grandi sacrifici e sofferenze vissute insieme ai compagni di prigionia.

Ricordi d’una guerra vista da chi l’ha combattuta, iniziata con l’arrivo della “cartolina”, la visita medica, il successivo arruolamento nel Corpo dei Bersaglieri, la partenza per il fronte. Poi la triste testimonianza della cattura e della lunga prigionia; esperienze che hanno reso quest’uomo fedele erede di quella lunga stirpe di soldati italiani a cui dobbiamo esprimere sempre riconoscenza e gratitudine!