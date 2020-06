Festa della Repubblica a Bonefro, via Rosello vestita con il tricolore

Un’iniziativa dedicata alla comunità organizzata in un luogo che rappresenta un pezzo dell’identità del paese. In occasione della Festa della Repubblica via Rosello, nel cuore di Bonefro, è stata vestita con i colori della bandiera italiana. Un’atmosfera molto suggestiva che ha richiamato persone di ogni età per condividere il senso di una giornata dedicata all’identità nazionale e a quella locale ripercorrendo tante esperienze e momenti del passato lungo una via che ha fatto la storia della comunità bonefrana. Una strada “vestita a festa” grazie all’impegno di tutti coloro che hanno collaborato per rendere speciale il 2 giugno 2020 e trasmettere anche un messaggio di speranza in questo tempo di pandemia. Presente il sindaco, Nicola Giovanni Montagano, e il sindaco dei ragazzi, Alessio Mascia, che nell’occasione hanno evidenziato l’importanza di questa giornata rinnovando l’impegno di ogni cittadino per promuovere i valori della democrazia, della pace e della solidarietà.