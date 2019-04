Festa della Polizia, prove di notte: centro città off limits

CAMPOBASSO

Per permettere il regolare svolgimento delle prove per i festeggiamenti che si terranno in occasione del 167esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia di Stato che si terrà mercoledì 10 aprile, il comune di Campobasso ha emesso un’ordinanza per interdire al traffico alcune zone della città. Dalla mezzanotte di venerdì e fino alle 7 del mattino di sabato, è stato disposto il divieto di sosta e la chiusura al traffico di: via Scatolone; piazza della Repubblica (direzione Piazza della Vittoria); Via Roma incrocio via Trieste; Via Elena incrocio via Verdone; piazza Vittorio Emanuele incrocio piazza d’Ovidio; piazza Pepe. Durante il corteo è fatto divieto ai bus urbani di effettuare la fermata in piazza Pepe (Villetta Flora).