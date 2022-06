Festa della Polizia Penitenziaria, la Garante regionale dei Diritti della Persona elogia il lavoro degli agenti

“In questa giornata di celebrazione, voglio esprimere il mio personale elogio – in veste di Garante regionale delle Persone private della libertà personale – per il fondamentale ruolo che la Polizia Penitenziaria espleta quotidianamente all’interno del sistema penitenziario nazionale”. È quanto afferma Leontina Lanciano, che ha preso parte questa mattina ai festeggiamenti per il 205esimo anniversario della fondazione della Polizia Penitenziaria, che si sono svolti a Ripalimosani.

“Non posso che esprimere apprezzamento per lo spirito di dedizione con cui gli agenti operano costantemente per assicurare il mantenimento – all’interno delle strutture detentive – dell’ordine, della sicurezza e della corretta comunicazione con le persone ristrette. Grazie al lavoro che gli agenti portano avanti, insieme alle Direzioni e agli altri operatori, è infatti possibile favorire il percorso di reinserimento e rieducazione di ogni singolo detenuto, previsto dal nostro Ordinamento Costituzionale”.

L’abnegazione con cui opera il Corpo di Polizia Penitenziaria, prosegue la Garante, “rappresenta una sicurezza nel fronteggiare, con successo, le situazioni di disagio che di volta in volta possono verificarsi negli istituti di pena. Come, ad esempio, quelle legate all’emergenza sanitaria che in questi ultimi anni ha interessato in maniera significativa la vita della popolazione carceraria. In questi casi, la professionalità degli agenti ha influito positivamente sulla risoluzione di molte delle problematiche sopraggiunte con la pandemia”.