Festa della Polizia, centro off limits per le prove della parata

Mercoledì 10 aprile prossimo, la Polizia di Stato celebrerà in tutte le province italiane la Festa della Polizia, commemorando il 167° Anniversario della Fondazione. A Campobasso, per consentire lo svolgimento delle prove generali della parata, nella notte appena trascorsa agenti in marcia hanno provato e riprovato in Corso Vittorio Emanuele, letteralmente off limits dalla mezzanotte, come da ordinanza sindacale. Mercoledì, invece, l’ordinanza di divieto di circolazione e sosta in centro avrà il suo effetto a partire dalle ore 7.

