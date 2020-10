Festa della natura in città il 4 ottobre a Campobasso

Il 4 ottobre al via Urban Nature nel capoluogo: il presidente WWF Molise Lucio Fatica: «Un evento nazionale giunto alla quarta edizione, con l’intento di promuovere un rinnovamento nel modo di pensare gli spazi urbani, dando più valore alla natura, e coglie l’occasione per invitare amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole ad azioni virtuose per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani. Ed aggiunge: “ Le nostre città sono ricche di fauna e vegetazione che hanno numerosissime proprietà: rigenerano l’aria che respiriamo, catturano le sostanze inquinanti, sono veri e propri serbatoi di carbonio e contribuiscono alla mitigazione del clima urbano e al miglioramento della permeabilità del terreno favorendo una miglior gestione del ciclo idrologico».

La pagina nazionale del WWF https://www.wwf.it/urban_nature.cfm , ci descrive la ricchezza degli eventi sul campo nazionale: “ ..Vi sarà la partecipazione di 120 eventi divisi fra le principali città italiane, dove animerà parchi e giardini, coinvolgendo cittadini, associazioni e scuole in eventi di citizen science e citizen conservation. Urban Nature non è solo un evento, ma anche un’importante iniziativa rivolta ad ampliare la conoscenza della natura all’interno delle città, serbatoi di biodiversità di cui spesso si ignora l’esistenza, e a promuovere la partecipazione attiva, ad aggregare e coinvolgere le comunità coinvolgendole nella gestione di aree verdi, parchi urbani, orti sociali e giardini condivisi. Quest’anno a Campobasso, è l’Associazione “Vivi Colle dell’Orso – OdV” che ha sposato la causa di “Urban Nature”. La presidente Marialetizia Maselli, osservando con occhi diversi la diversità delle erbe prorompenti soprattutto nel Parco “La Madonnina” di Via Campania, ha avviato uno studio insieme al dottor agronomo Michele Tanno, e ha prontamente colto la proposta del WWF, in perfetta sintonia con lo spirito dell’Associazione. “ Stiamo allestendo un’area dove si possa conservare la biodiversità del variegato prato comune (con piante legate alla transumanza, tintoree e culinarie…e velenose!) della nostra zona, con recupero di una piccola zona ancora degradata. L’impegno dell’Associazione “Vivi Colle dell’Orso- OdV” ha offerto finora ai cittadini del quartiere spazi verdi , diversificandoli, in cui incontrarsi, sostare, riposare; dove i bambini possano giocare, studiare e riappropriarsi di quel “diritto alla natura” che altrove viene negato; ci sono spazi attrezzati perché i cani possano trascorrere con i loro amici umani un tempo significativo e tranquillo: il dog park Vivi Colle dell’Orso. E c’è un luogo particolare in cui il verde dei giardini è sostituito da quello degli orti e delle piante da frutta della antica tradizione molisana, l’Orto di Ena, un grande esempio che restituisce ai cittadini la biodiversità perduta. Altri piccoli spazi sono stati ripuliti ed è stato divelto un palco che ormai era diventato un rudere pericoloso. La gestione del verde è in progetto di amministrazione condivisa con il Comune di Campobasso, in questa occasione anche patrocinante di tale evento.

Programma del 4 ottobre a CAMPOBASSO : Ore 9,00 inizio.

Allestimento di una piccola esposizione di disegni fatti dai bambini partecipanti ai laboratori curati da “Progetto 136” nell’area dello chalet all’ingresso del Parco La Madonnina in Via Campania. Inizio laboratori di piantumazione, raccolta semi, costruzione aiuole. Laboratori di letture animate e di disegno proposti dal WWF.

Ore 10,00 Presentazione della mattinata e delle finalità della giornata, a cura della presidente dell’Associazione Marialetizia Maselli e del presidente WWF Molise Lucio Fatica . Visita guidata dall’Agronomo Michele Tanno, nostro socio volontario, alla scoperta delle biodiversità nascoste tra le cosidette “erbacce”.

Ore 11,00 seconda visita guidata a cura dell’Agronomo M.Tanno.

Ore 11,45 saluto delle autorità comunali e dei rappresentanti dei patrocinanti l’evento.

Ore 12,00, Visita guidata sempre a nostra cura, frutteto conservativo in piena città.