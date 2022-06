‘Festa della musica’, Macchia d’Isernia partecipa per il terzo anno

Macchia d’Isernia partecipa per il terzo anno alla Festa della Musica grazie al Macchia Blues, la festa che apre l’estate promossa dal Ministero della Cultura, Siae, AIPFM e Commissione Europea.

Perché partecipiamo alla festa della musica? L’organizzazione nazionale della festa ha Intervistato il Vice Sindaco, Michele Mariani, che spiega i motivi della partecipazione di Macchia D’Isernia (link https://fb.watch/ds2OO9dUrr/)

Quest’anno il tema principale è l’ambiente e il rispetto per esso, per questo motivo il luogo dove si svolgerà l’evento è la Collina di Santa Maria di Loreto, area SIC, recentemente riqualificata dall’Amministrazione comunale che offre un palcoscenico naturale e ci si immerge in un oasi verde a pochi passi dal borgo medievale di Macchia D’ISERNIA offrendo un panorama incredibile su tutta la vallata.

Alla sommità della collina c’è un rudere di un antico monastero, alcune tracce dei muri sono ancora visibili a terra, mentre la zona dove era situata la chiesa è stata restaurata con un intervento volto alla protezione e conservazione del manufatto. Questo farà da sfondo il 21 giugno ai concerti che inizeranno alle 18.

Il programma della manifestazione prevede diversi concerti di artisti locali, aprirà l’evento l’Isernia Gospel Choir, il coro gospel che non ha bisogno di presentazioni apprezzato anche fuori regione, seguiranno due gruppi, il primo Emanuele Gasperi e Roxana Rotila un progetto ispirato alla musica jazz anni 30 che nell’occasione di lascerà contaminare dal blues, il secondo è tutto venafrano è pieno di energia, 10 July Acoustic duo con Fabrizio Celentano e Angela Sofia. Non potevano mancare i Ramegna Shuffle di Celeste Caranci, l’artista locale che ha aperto la prima edizione del Macchia Blues a Macchia D’ISERNIA nel 1996, nell’occasione affiancato da Luca Tozzi ed altri amici.

Novità di questa edizione è la partnership tra Macchia Blues e DisisRadio Isernia, una web radio nata ad Isernia da appassionati delle mitiche radio libere degli anni 80 e che vuole investire in speaker locali costruendo un palinsesto di tutto rispetto che vi consigliamo di seguire su www.disisradio.com

La partnership nasce proprio dalla condivisione degli stessi valori, sarà presente durante l’evento per trasmetterlo in diretta con interviste agli artisti e agli organizzatori.

Insomma ci sono tutti gli ingredienti per passare una serata davvero emozionante e divertente.

https://www.festadellamusica.beniculturali.it

https://www.festadellamusica.beniculturali.it/index.php/crea-un-evento/viewevent/1500-la-festa-della-musica-con-il-macchia-blues

https://www.festadellamusica.beniculturali.it/index.php/profilo-della-citta/macchiadisernia