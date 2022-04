Festa della liberazione sul cippo che ricorda Giaime Pintor (FOTO E VIDEO)

Come ogni anno, delegazioni dell’Anpi, dei sindacati e dei movimenti e simpatizzanti della sinistra, hanno celebrato la Festa della Liberazione, sul cippo funerario che ricorda il sacrificio di Giaime Pintor, il partigiano 24enne morto a causa di una mina tedesca sul fronte molisano di Monte Marrone, dove passava la Linea Gustav.

Giaime Pintor fratello di Luigi Pintor, futuro fondatore de Il Manifesto, dopo aver partecipato alla difesa di Roma dai tedeschi l’8 settembre 1943, si recò a Brindisi per arruolarsi per breve tempo nel nuovo esercito regio e, poi, a Napoli per unirsi a un gruppo di volontari organizzati dal generale Giuseppe Pavone. Infine si arruolò nell’esercito britannico che gli affidò il comando di un piccolo gruppo di soldati che avrebbe dovuto raggiungere i partigiani operanti nel Lazio.

Sentitosi braccato dai nazisti, scrisse una lettera al fratello Luigi, nella quale affermò l’importanza di aderire alla Resistenza. Il 1º dicembre del 1943 si mosse per raggiungere Roma per combattere il nazifascismo (accompagnato dall’agente del S.O.E. Max Salvadori, conosciuto con il nome di battaglia di “captain Sylvester”), cercando di attraversare le linee nemiche in un punto considerato sicuro per l’aggiornamento dell’assedio nazista.

Morì a soli 24 anni dilaniato da una mina che l’esercito tedesco aveva lasciato in Molise lungo la linea del Volturno. La desecretazione di alcuni documenti, ha permesso di scoprire che Pintor era stato reclutato dai servizi segreti inglesi a Napoli il 15 novembre 1943 con lo pseudonimo Stille. Risulta che non era retribuito e che la ragione del suo arruolamento era il patriottismo.