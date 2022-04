Festa della Liberazione, Roberti: “Momento di riflessione sulla guerra in Ucraina”

Festa della Liberazione, il commento del sindaco Francesco Roberti : “Oggi questo 25aprile deve essere un momento di riflessione soprattutto per quel che sta accadendo in Ucraina.

La Liberazione deve essere non simbolica, ma bensì un segnale da trasmettere alle future generazioni per far comprendere che la guerra non è assolutamente il modo migliore per pensare di riuscire a dipanare attriti e frizioni.

In un mondo come quello in cui viviamo oggi, le istituzioni devono sedersi intorno ad un tavolo e comprendere che bisogna necessariamente cercare momenti di #pace, momenti di sintesi e ragionare per far si che il buon senso prevalga su ogni altra cosa”.