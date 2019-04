Festa della Liberazione, in tanti sul Monte Marrone «per non dimenticare» (VIDEO E FOTO)

REDAZIONE

ISERNIA

«La Liberazione non è solo una festa ma un insieme di valori. È la ricorrenza dei democratici e non solo dei comunisti, è la ricorrenza di chi è per la democrazia». Questo il messaggio della manifestazione tenutasi questa mattina a Monte Marrone, nell’agro di Castelnuovo di Rocchetta al Volturno, in occasione della Giornata della Liberazione. Prima tappa presso il cippo dedicato a Giaime Pintor, partigiano ucciso da una mina mentre cercava di raggiungere Roma per unirsi al Comitato di Liberazione. Subito dopo si è raggiunto il punto più in alto, presso il monumento dove passava la linea Gustav. A spiegare l’attualità della ricorrenza Carmine Ranieri, segretario interregionale Cgil Abruzzo e Molise e Celeste Caranci del Coordinamento Antifascista e Antirazzista del Molise. Teodoro Santilli, sindaco di Rocchetta al Volturno, invece, ha ricordato i tanti caduti molisani durante la Resistenza e ha illustrato le iniziative messe in campo per tenere in vita il ricordo di quanti hanno combattuto per la libertà dell’Italia.

